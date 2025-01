SCONTRI NOCERINI E CAVESI SABATO DI FUOCO A NOCERA SUPERIORE

Tensione altissima nella serata di ieri nella località Citola, a Nocera Superiore, dove le tifoserie di Cavese e Nocerina hanno rischiato un violento scontro. I supporter metelliani, di ritorno dalla trasferta di Avellino, hanno abbandonato il percorso consigliato dirigendosi verso la città di Nocera. Qui, ad attenderli, c’era un gruppo di circa cento tifosi della Nocerina pronti a confrontarsi con i 14 minivan che si erano staccati dal resto della carovana.

L’intervento tempestivo degli agenti di Polizia in servizio in borghese ha evitato che la situazione degenerasse, scongiurando il contatto diretto tra i due gruppi. Nonostante ciò, si sono registrati momenti di altissima tensione, con lancio di petardi e pietre, alcuni dei quali diretti contro il personale delle forze dell’ordine. Per riportare l’ordine sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

L’episodio ha scatenato paura tra i residenti della zona, spettatori involontari di quella che si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. Non è la prima volta che le tifoserie di Cavese e Nocerina si trovano coinvolte in episodi simili.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...