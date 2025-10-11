12 Ottobre 2025

SCONTRI TRA TIFOSI DI CATANIA E CASERTANA ALL’ALTEZZA DI SAN MANGO PIEMONTE

admin 11 Ottobre 2025

Scontri tra tifosi del Catania e della Casertana lungo le corsie dell’A2 Autostrada del Mediterraneo.

Oltre cento ultras avversari si sono affrontati nell’area di servizio di Salerno, all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte, invadendo le corsie autostradali, iniziandosi a lanciare pietre e fumogeni.

I supporters siciliani erano di rientro dalla trasferta di Giugliano mentre quelli casertani da Picerno.

Oltre all’altissima tensione, gli scontri hanno creato gravi disagi alla circolazione.

Sul posto gli agenti della Polstrada.

