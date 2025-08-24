SCONTRO ALL’ALBA TRA MONTECORVINO ROVELLA E GIFFONI MUORE IL GIOVANE VINCENZO BOVE

Una mattina di sangue sulla strada provinciale 26D, al confine tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella, dove uno scontro frontale tra due auto ha provocato la morte di un giovane di 22 anni Vincenzo Bove di Bellizzi e il ferimento grave di una coetanea.Concessionarie auto nelle vicinanze

L’incidente, avvenuto nelle prime ore della mattinata, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri, che stanno ora ricostruendo la dinamica dell’impatto. Il ragazzo è deceduto sul colpo, mentre la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno da un’ambulanza del Vopi.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma la tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in una provincia dove le strade secondarie spesso diventano teatro di episodi drammatici. La vittima, come la ragazza ferita, sarebbe residente in uno dei comuni del salernitano.

