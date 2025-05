SCONTRO MOTO AUTO TRA AGROPOLI E CASTELLABATE UN FERITO

Auto contro moto tra Castellabate e Agropoli. Ferito, lievemente, un giovanissimo centauro, che è stato prontamente soccorso e trasportato presso l’ospedale di Vallo della Lucania dai sanitari del 118. La moto si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Jeep Compass, per poi terminare la propria corsa sull’asfalto. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane, che ha riportato solo lievi feriti e non è in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’automobile. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Castellabate, agli ordini del comandante Gennaro Malandrino. L’incidente ha provocato dei rallentamenti al traffico veicolare. Sul posto per la rimozione dei mezzi incidentati è intervenuto il Soccorso Stradale Rega.

