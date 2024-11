SCONTRO SULLA CILENTANA MUORE VINCENZO RUOTOLO DI BATTIPAGLIA

Poco prima delle 16 un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 18 Cilentana, tra gli svincoli di Vallo Scalo e Omignano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, un’ Audi di colore nero è andata a scontrarsi contro una motocicletta sulla quale si trovava Vincenzo Ruotolo di Battipaglia. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

L’incidente

La vittima viaggiava insieme ad altre amici a bordo di altre motociclette e avevano appena fatto visita alla Costiera Cilentana, sfruttando la giornata di sole e di festa. Sul posto sono giunte tre ambulanze. Soccorso anche il giovane al volante dell’auto sportiva. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche il magistrato di turno presso la procura della Repubblica del tribunale di Vallo della Lucania. La strada statale 18 è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da nord verso sud è obbligato ad utilizzare l’uscita di Omignano; al contrario invece, chi proviene da sud verso nord, deve per forza di cose uscire a Vallo scalo e utilizzare il percorso interno per rimettersi sulla statale.

