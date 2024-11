SCONTRO SULLA OLEVANO BATTIPAGLIA UN MORTO E TRE FERITI LA VITTIMA E’ GIOVANNI BRUNO

Ennesimo incidente mortale nel salernitano: lungo la strada che collega Olevano sul Tusciano a Battipaglia in località Garezzano, per cause da accertare, due auto, una Ypsilon 10 e una Fiat 500, si sono violentemente scontrate. A perdere la vita è Giovanni Bruno ex dipendente della sita.

Nel tremendo sinistro, purtroppo ha perso la vita un 75enne Giovanni Bruno , mentre altre tre persone sono rimaste ferite: sul posto, le ambulanze della Croce Rossa di Giffoni, del Vopi di Eboli e della Croce Verde di Battipaglia. Accertamenti in corso, per risalire alle cause e alla dinamica del drammatico sinistro.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

