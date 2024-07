SCONTRO TRA BUCCINO E AULETTA MUORE UN RAGAZZO

Schianto in motorino tra Buccino e Auletta, muore 16enne. Lo schianto è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, nella serata di ieri. Il ragazzo percorreva la strada verso Sicignano, per rientrare a casa, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo al suolo.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da convincere il personale medico al trasporto presso l’ospedale di Napoli. Il 16enne però è spirato a causa delle gravi ferite.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...