SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS18 A FUTANI: FERITE MAMMA E FIGLIA

Paura nel pomeriggio lungo la SS18, nei pressi di Futani, dove una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate in un impatto piuttosto violento. Fortunatamente, non ci sono feriti gravi. A bordo di una delle vetture c’erano una madre e la figlia, immediatamente soccorse e trasportate all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...