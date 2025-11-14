14 Novembre 2025

SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS18 A FUTANI: FERITE MAMMA E FIGLIA

admin 14 Novembre 2025

Paura nel pomeriggio lungo la SS18, nei pressi di Futani, dove una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate in un impatto piuttosto violento. Fortunatamente, non ci sono feriti gravi. A bordo di una delle vetture c’erano una madre e la figlia, immediatamente soccorse e trasportate all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

