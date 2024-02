SCONTRO TRA DUE CAMION TRA AGROPOLI E LAUREANA CILENTO

Due camion si sono scontrati nel tardo pomeriggio dell’8 febbraio lungo la Via del Mare, in contrada Archi, nel comune di Laureana Cilento. Il bilancio è di due operai feriti, lievi, soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, per i rilievi del caso ed accertare eventuali responsabilità dei conducenti.

È ancora da chiarire, infatti, la dinamica del sinistro tra i due mezzi pesanti. Sul posto per rimuovere i mezzi incidentati e ripulire la sede stradale sono intervenuti gli operai del Soccorso Stradale Rega di Castellabate.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...