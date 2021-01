E come volevasi dimostrare la forzatura che si sta facendo sta portando ad una serie di contagi nelle scuole che ci fanno capire come chi ci governa non ha ne coscienza ne a cuore la salute della gente.

SARNO

In pochi giorni dal riavvio delle attività didattiche in presenza è la seconda scuola a registrare casi positivi a Sarno. In quarantena circa 20 alunni una classe della scuola dell’infanzia di Cappella Vecchia a Sarno. La dirigente del II circolo didattico avviato il protocollo del caso ed ha disposto ora la didattica a distanza per la classe interessata.

CASTELLABATE

L’amministrazione comunale continua con le operazioni di screening per un rientro in sicurezza nell’Istituto Comprensivo di Castellabate. Dopo i test effettuati agli alunni e al personale docente e non docente delle classi dell’infanzia e della primaria, ora tocca agli alunni e al personale di tutte le classi della secondaria di primo grado.

I test, organizzati dal Comune in stretta sinergia con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, verranno, anche in questa seconda fase, effettuati gratuitamente e su base volontaria.

Il Sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri, decide quindi, al fine di consentire lo svolgimento di questo secondo screening, di emanare l’ordinanza n. 5 del 22 gennaio 2021, che dispone la sospensione delle lezioni in presenza per gli alunni della secondaria di primo grado dal 25 al 30 gennaio prossimo.

La scelta, presa in accordo con la Preside dell’I.C. Castellabate, Gina Amoriello, e con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli è in linea con quanto già predisposto per la sicurezza e la salute della popolazione scolastica per contrastare la diffusione del coronavirus.

SALERNO

Rabbia, sdegno ma soprattutto incredulità. Sono questi gli stati d’animo che da stamane si rincorrono sui social dopo gli scatti di un evidente assembramento dinanzi una scuola di Salerno postati su facebook. Bimbi ammassati, genitori in fila senza distanza tra loro. Tutto senza controlli e un minimo di organizzazione. Su molti gruppi whatsapp di scuola molte mamme denunciano che in tante scuole non c’è nemmeno più il controllo della temperatura all’entrata. In alcune si sta in classe con finestre spalancate in pieno inverno e con bimbi bardati con sciarpe cappelli e guanti. La situazione è solo purtroppo un antipasto di ciò che succederà lunedi 25 quando torneranno in aula anche le classi delle medie mentre per i primi di febbraio ci sarà il ritorno delle superiori. E oltre a rabbia, sdegno e incredulità il sentimento più diffuso ora è paura e preoccupazione.

INSEGNANTI

Dopo i provvedimenti del Tar Campania che, tra ieri e oggi, hanno stabilito il ritorno in presenza delle scuole elementari e medie e, dal 1 febbraio, anche delle superiori, alcuni docenti salernitani stanno valutando la possibilità di presentare un ricorso al Consiglio di Stato. I docenti chiedono di essere vaccinati prima del rientro in presenza perché “il diritto alla salute nella gerarchia valoriale viene prima del diritto all’istruzione”.

«Vorremmo tornare alla didattica in presenza solo dopo il vaccino. Non si tratta di essere Sì Dad o No Dad, si tratta di essere ragionevoli». E’ chiara la professoressa Pina Masturzo, docente di italiano e latino al liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Salerno. «Se la scuola in presenza è un servizio essenziale consentiteci di lavorare in sicurezza vaccinandoci». L’appello alla ragionevolezza si estende anche agli orari: «E’ insensato pensare che studenti di liceo possano entrare in classe alle 10 e uscire alle 16. Molto meglio la dad in un orario consono poiché consente il giusto tempo da dedicare al pranzo, al riposo e allo studio. Con gli orari proposti i ragazzi non riusciranno a studiare nei tempi necessari, soprattutto gli studenti delle ultime classi che dovranno affrontare l’ esame di Stato. Il problema si aggraverebbe per i numerosi studenti pendolari. Senza parlare dei problemi di orario dei docenti, soprattutto quelli impiegati su cattedre orario esterne e, quindi su più scuole».