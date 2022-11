SENZA COLPEVOLE LA RAPINA DI POLLA DI 3 ANNI FA

POLLA. Resta senza colpevoli la rapina commessa in un motel di Polla il 6 novembre del 2019. Tre delle quattro persone arrestate all’epoca dai carabinieri, infatti, sono state assolte “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Lagonegro. Finiti a processo con giudizio immediato per l’evidenza delle prove fornite dagli inquirenti, per loro è arrivata dunque la sentenza di assoluzione, in primo grado, dopo 4 ore di Camera di Consiglio dei giudici. Si tratta di uno dei due fratelli di origine brasiliana accusato di essere tra gli autori materiali del colpo, e di due basisti, una donna di 36 anni e di un 40enne albanese, tutti domiciliati a Polla. A difenderli nel procedimento penale gli avvocati Damiano Cardiello e Fortunato d’Arista. L’altro fratello scelse, invece, un rito alternativo. La Procura lucana aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati, rispettivamente a 9, 7 e 6 anni di detenzione. Per i due fratelli, in cella dal giorno dell’arresto, è stata disposta dunque l’immediata scarcerazione.

I quattro presunti complici finirono in manette con l’accusa di essere gli artefici, in concorso, della rapina a mano armata nel motel ‘Tempio’ in Via Annia a Polla, dove i banditi fecero irruzione a volto coperto e pistole in pugno poco prima di mezzanotte, portando via denaro contante, tabacchi e gratta e vinci per complessivi 15mila euro, dopo aver minacciato e immobilizzato con delle fascette il barista, sottraendogli le chiavi per accedere agli uffici chiusi. Esattamente a tre anni di distanza, dunque, la rapina resta ancora senza volti né nomi. Fonte stiletv

