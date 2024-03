SESSA, CROLLA UNA PARETE NELLA FRAZIONE SAN MANGO TRAGEDIA SFIORATA

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, 15 marzo, a San Mango Cilento, frazione del comune di Sessa Cilento, dove è crollata parte di un’abitazione disabitata sulla SP15B, la strada principale che attraversa il paese.

San Mango Cilento: crollata parte di un’abitazione disabitata

Le cause del crollo non sono ancora chiare. Sembrerebbe che l’edificio dovesse essere demolito e ricostruito, e degli operai si trovavano in zona per un sopralluogo. Fortunatamente quando è crollata una parte dell’abitazione in strada non passava nessuno. Sul luogo del crollo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e i carabinieri della stazione locale.

