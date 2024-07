SHOCK LE VITTIME DI EBOLI SONO MARIO VALIANTE E LA MOGLIE TERRITORIO DISTRUTTO DAL DOLORE

La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai dare , già annunciare un incidente con due vittime è devastante per chi fa il lavoro come il nostro, riportare poi la morte di un amico, di un uomo come Mario Valiante con la moglie diventa troppo difficile e anche imbarazzante. Sono Mario Valiante e Wilma Fezza le vittime del tragico incidente stradale avvenuto lungo l’A2 del Mediterraneo questa mattina intorno alle 10, nei pressi dello svincolo di Eboli, in direzione Sud. Tornavano dalla loro casa al mare sulla costa del Cilento. Nel mese scorso con una cerimonia aveva organizzato l’intitolazione di una piazza a suo padre e suo zio a Cicerale. L’incidente, innescato dal ribaltamento di un Tir, ha coinvolto otto automezzi in transito, causando la morte di due persone, marito e moglie salernitani: Mario Valiante, di 65 anni, fratello dell’ex sindaco di Baronissi Gianfranco , e Wilma Fezza, di 64, entrambi avvocati. Entrambi erano molto conosciuti e stimati a Salerno e in provincia, impegnati in politica. Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Gaetano Paolino in un post sui social scrive: “Wilma Fezza e Mario Valiante hanno perso la vita, poche ore fa, in un incidente stradale.



Il foro salernitano ha perso due protagonisti che hanno sempre onorato la toga con grandissima professionalità e impegno.

Non ci sono parole per commentare questo dramma che ci vede attoniti e impotenti, tenuto conto che

Wilma e Mario erano due amici carissimi, sempre disponibili e affettuosi

Ai familiari tutti va il profondo cordoglio degli avvocati salernitani

Anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ricorda i due professionisti: Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale.

Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio fortissimo di solidarietà umana in queste tragiche ore. Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all’umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali. Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati. Addio Wilma e Mario, non vi dimenticheremo. Un pensiero anche ai feriti ed a coloro che stanno portando soccorso

Dolore espresso anche dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra. La coppia, infatti, risiedeva a Pellezzano: Apprendiamo con sgomento che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità. Mario Valiante e Wilma Fezza, uniti nel tragico destino, erano due professionisti stimati e conosciuti, impegnati anche nell’associazionismo e nello sport. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pellezzano. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al fratello Gianfranco, già sindaco di Baronissi. Un pensiero di vicinanza e speranza anche a tutte le persone coinvolte in questo terribile incidente con un augurio di pronta guarigione.

Francesco Morra Sindaco. Articolo in aggiornamento

