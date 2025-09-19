20 Settembre 2025

SI SENTE MALE VA IN OSPEDALE E LO RIMANDANO A CASA MUORE PER STRADA UN’ASSESSORE DI SAN MAURO CILENTO

admin 19 Settembre 2025

Era stato in ospedale nel pomeriggio insieme al sindaco perché non si sentiva bene ma dopo qualche ora è stato trovato privo di vita nella sua auto,

È successo a San Mauro Cilento.Un dramma che ha sconvolto nella serata di oggi la comunità di Sammaurese dove un assessore comunale è stato trovato senza vita in auto. Si tratta del 54enne Angelo Di Maria, per tutti Rino, stroncato da un malore mentre stava andando in paese. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La notizia si è diffusa rapidamente gettando nello sconforto l’intero paese, dove il 54enne era apprezzato e benvoluto per il suo impegno nell’attività amministrativa e per la vicinanza alla comunità. “Sono stato con lui in ospedale oggi – racconta il sindaco, particolarmente affranto, Carlo Pisacane – perché non si sentiva bene ed è stato rimandato a casa. Ora ne piangiamo la morte”. 

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

cronaca

VIAGGIAVO DA SOLO ANDREA ARZANO IL GIOVANE MORTO A PONTECAGNANO

admin 19 Settembre 2025
img_5290-1

MAXI RETATA NEL SALERNITANO I DETTAGLI

admin 11 Settembre 2025
CRONACA

SALERNO, A TORRIONE INCIDENTE NELLA NOTTE FERITO UN GIOVANE E NEGOZIO DISTRUTTO

admin 7 Settembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5361

SI SENTE MALE VA IN OSPEDALE E LO RIMANDANO A CASA MUORE PER STRADA UN’ASSESSORE DI SAN MAURO CILENTO

admin 19 Settembre 2025
cronaca

VIAGGIAVO DA SOLO ANDREA ARZANO IL GIOVANE MORTO A PONTECAGNANO

admin 19 Settembre 2025
img_5352

L’AGROPOLI FA FESTA AL GUARIGLIA BATTUTO IL CAMPAGNA IN COPPA ITALIA 5-3

admin 17 Settembre 2025
img_5350

SALERNITANA A PUNTEGGIO PIENO BATTUTA L’ATALANTA MINI

admin 17 Settembre 2025
img_5337

SALERNO,RAPINA ALLA GIOIELLERIA GIOIA DI VIA TRENTO

admin 15 Settembre 2025