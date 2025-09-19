SI SENTE MALE VA IN OSPEDALE E LO RIMANDANO A CASA MUORE PER STRADA UN’ASSESSORE DI SAN MAURO CILENTO

Era stato in ospedale nel pomeriggio insieme al sindaco perché non si sentiva bene ma dopo qualche ora è stato trovato privo di vita nella sua auto,

È successo a San Mauro Cilento.Un dramma che ha sconvolto nella serata di oggi la comunità di Sammaurese dove un assessore comunale è stato trovato senza vita in auto. Si tratta del 54enne Angelo Di Maria, per tutti Rino, stroncato da un malore mentre stava andando in paese. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La notizia si è diffusa rapidamente gettando nello sconforto l’intero paese, dove il 54enne era apprezzato e benvoluto per il suo impegno nell’attività amministrativa e per la vicinanza alla comunità. “Sono stato con lui in ospedale oggi – racconta il sindaco, particolarmente affranto, Carlo Pisacane – perché non si sentiva bene ed è stato rimandato a casa. Ora ne piangiamo la morte”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...