SI SENTE MALE VA IN OSPEDALE E LO RIMANDANO A CASA MUORE PER STRADA UN’ASSESSORE DI SAN MAURO CILENTO
Era stato in ospedale nel pomeriggio insieme al sindaco perché non si sentiva bene ma dopo qualche ora è stato trovato privo di vita nella sua auto,
È successo a San Mauro Cilento.Un dramma che ha sconvolto nella serata di oggi la comunità di Sammaurese dove un assessore comunale è stato trovato senza vita in auto. Si tratta del 54enne Angelo Di Maria, per tutti Rino, stroncato da un malore mentre stava andando in paese. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La notizia si è diffusa rapidamente gettando nello sconforto l’intero paese, dove il 54enne era apprezzato e benvoluto per il suo impegno nell’attività amministrativa e per la vicinanza alla comunità. “Sono stato con lui in ospedale oggi – racconta il sindaco, particolarmente affranto, Carlo Pisacane – perché non si sentiva bene ed è stato rimandato a casa. Ora ne piangiamo la morte”.
