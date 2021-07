«È difficile capire cosa rappresenti per la comunità di Siano la perdita dell’oro di San Rocco», racconta don Crescenzo da 33 anni parroco a San Rocco. «È una ferita profonda per il patrimonio storico, religioso, spirituale ed affettivo del nostro popolo. Quel tesoro rappresentava la speranza muta di tutti coloro che, nel corso degli ultimi due secoli, avevano affidato al Santo le loro ansie, i loro desideri, le loro speranze. Dietro ognuno di quegli oggetti d’oro trafugati c’erano il dolore di chi chiedeva una grazia che mettesse fine alle proprie tribolazioni terrene. C’erano sentimenti profondi, dolori, preghiere, lacrime di gioia e di scoramento ». Un dolore difficile da superare. Che, però, non piega don Crescenzo Aliberti: «Ora non è il tempo di abbandonarci allo sconforto», la raccomandazione del sacerdote della “chiesa madre” di Siano a tutti i fedeli. «Siamo chiamati a leggere come cristiani quanto accaduto, ma dobbiamo farlo in maniera diversa: quanto accaduto è una prova per purificare la nostra fede, per farci riscoprire il vero significato della nostra festa. Probabilmente – continua ancora don Crescenzo – il santo non vuole essere rivestito di oggetti d’oro ma di opere buone, di vita santa. Questa è la chiave di lettura, questo è quanto San Rocco chiede oggi a tutti noi».

Il sacerdote si commuove quando pronuncia queste parole. Don Crescenzo Aliberti ancora non si capacita di quanto accaduto. Il furto del “tesoro” di San Rocco era custodito in una cassetta di sicurezza depositata nel caveau della Banca della Campania Centrale (già Banca di Salerno ed ancor prima Banca di credito cooperativo di Siano) dove era stato portato molti anni fa, ai tempi del vescovo Guerino Grimaldi, che lo fece spostare dalle stanze della Curia di Salerno dove era conservato. Quanto accaduto rappresenta per lui, parroco di Siano da 33 anni, una ferita profonda. Un dolore difficile da spiegare. Don Crescenzo si affida alla volontà di Dio e del Patrono, cercando di trovare nella fede e nel forte legame con il Santo una ragione a quanto accaduto. Con la voce ancora commossa, il sacerdote 77enne, da ben 53 anni ministro di Dio, racconta i momenti di smarrimento di un intero popolo che si è visto privato, improvvisamente, di un pezzo importante della propria storia.

Anche l’arcivescovo della Diocesi Salerno-Acerno- Campagna, monsignor Andrea Bellandi, appena appresa la notizia ha voluto manifestare la propria vicinanza alla comunità di Siano. «L’arcivescovo mi ha telefonato appena si è venuta a sapere la notizia», svela il sacerdote di Siano. «Seppur lontano in questi giorni, si è raccomandato di far sentire la vicinanza del vescovo a tutti i fedeli». Intanto in paese, accanto al dolore e allo smarrimento, si sono sviluppati anche sentimenti di rabbia e di vendetta all’indirizzo degli autori materiali del furto sacrilego. Don Crescenzo, però, proprio a questi fedeli si è rivolto con il cuore in mano. Chiedendo equilibrio. Perdono: «Siamo cristiani: io ho perdonato e mi auguro lo facciano tutti i sianesi», ha concluso il parroco della chiesa madre di Siano. «Preghiamo affinché il Signore possa illuminare coloro che hanno trafugato l’oro di San Rocco. D’altronde il Padreterno non sta con il fucile in mano. Questo è il messaggio di noi cristiani, noi siamo costruttori di pace e di perdono».

Intanto in parrocchia, con il dolore nel cuore, fervono ugualmente i preparativi della solenne festa in onore del santo Patrono. Il primo agosto la statua del Santo, come da tradizione, sarà innalzata sul trono e posta dietro l’altare maggiore dando così il via al periodo di preghiera che precede la festa del 16 agosto. Tra oggi e domani gli storici addobbatori del trono, provenienti da Napoli, saranno nella chiesa madre di Siano per preparare l’altare con calate in verde e oro, i colori del Santo.