5 Aprile 2026

SICIGNANO DEGLI ALBURNI, VINCENZO ROMANO PERDE LA VITA SUL LAVORO

admin 2 Aprile 2026
Dramma questa   a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, dove un operaio ha perso la vita a seguito di un grave incidente avvenuto all’interno di un cantiere.
La vittima è Vincenzo Romano, 39 anni, originario di Vibonati. L’uomo stava svolgendo le sue mansioni quando, per cause ancora in corso di accertamento, una pesante lastra di lamiera si è improvvisamente ribaltata, colpendolo in maniera violenta, in particolare nella zona del collo.
I colleghi, presenti sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. In pochi minuti è giunta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno tentato tutte le manovre possibili per stabilizzare l’operaio, cercando di contenere l’emorragia e rianimarlo.
Durante la corsa verso l’ospedale le condizioni del 39enne sono precipitate fino al decesso, nonostante i tentativi disperati di salvarlo.
Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia nei prossimi giorni.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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