SICIGNANO DEGLI ALBURNI, VINCENZO ROMANO PERDE LA VITA SUL LAVORO

Dramma questa a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, dove un operaio ha perso la vita a seguito di un grave incidente avvenuto all’interno di un cantiere.

La vittima è Vincenzo Romano, 39 anni, originario di Vibonati. L’uomo stava svolgendo le sue mansioni quando, per cause ancora in corso di accertamento, una pesante lastra di lamiera si è improvvisamente ribaltata, colpendolo in maniera violenta, in particolare nella zona del collo.

I colleghi, presenti sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. In pochi minuti è giunta un’ambulanza del 118: i sanitari hanno tentato tutte le manovre possibili per stabilizzare l’operaio, cercando di contenere l’emorragia e rianimarlo.