5 Aprile 2026

SICIGNANO DEGLI ALBURNI,UN’ALTRA MORTE SUL LAVORO LA RABBIA DELLA FILCA CISL

admin 2 Aprile 2026

“Ancora un incidente mortale in un cantiere del salernitano. Questa volta è accaduto a Sicignano degli Alburni, in un incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere nell’area dei Monti Alburni” lo dichiara Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca-Cisl Salerno. “Ha perso la vita un operaio di 38 anni originario di Vibonati – spiega Marchesano – In attesa di conoscere l’esatta dinamica di questo nuovo, inaccettabile lutto in edilizia, esprimiamo il nostro dolore e siamo vicini ai familiari e ai colleghi. Noi ribadiamo l’impegno del sindacato sul fronte della sicurezza sul lavoro, e in edilizia in particolare. Noi ribadiamo che la sicurezza nei cantieri si garantisce con la formazione e l’informazione, la prevenzione, investimenti sull’innovazione, più controlli e una maggiore cultura della sicurezza, già a partire dalle scuole. In Italia muore in media un operaio edile ogni due giorni, e il nostro territorio non fa eccezione: bisogna unire le forze, istituzioni, sindacato e imprese, per mettere in campo tutte le misure idonee a fermare questa drammatica scia di sangue nei cantieri”, conclude Marchesano.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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