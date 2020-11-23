CRONACA SONO PASSATI 40 ANNI DAL TERREMOTO admin 6 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Abbiamo scelto di indicarvi il link di wilkpipedia (clicca qua) per farvi rendere conto cosa fu quella tragedia e cosa ci consegnò,quali danni fece e quante vittime fece. Tags: AVELLINO BASILICATA CAMPANIA irpinia terremoto Continue Reading Previous: DE LUCA JUNIOR SULL’OSPEDALE IN COSTIERA AMALFITANANext: ALTAVILLA SILENTINA,SUPERA IL COVID MA MUORE PER I DANNI AL POLMONE,MORTA UN’ALTRA ANZIANA A BUONABITACOLO Articoli correlati ALTAVILLA SILENTINA,SUPERA IL COVID MA MUORE PER I DANNI AL POLMONE,MORTA UN’ALTRA ANZIANA A BUONABITACOLO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO ALTAVILLA SILENTINA,SUPERA IL COVID MA MUORE PER I DANNI AL POLMONE,MORTA UN’ALTRA ANZIANA A BUONABITACOLO admin 3 secondi ago DE LUCA JUNIOR SULL’OSPEDALE IN COSTIERA AMALFITANA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA DE LUCA JUNIOR SULL’OSPEDALE IN COSTIERA AMALFITANA admin 23 ore ago “IL COVID ESISTE E FA MALE”PARLA PIERPAOLO FASANO GIOVANE GIORNALISTA DEL VALLO DI DIANO IN TERAPIA SUB INTENSIVA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO “IL COVID ESISTE E FA MALE”PARLA PIERPAOLO FASANO GIOVANE GIORNALISTA DEL VALLO DI DIANO IN TERAPIA SUB INTENSIVA admin 2 giorni ago SALERNO,INSEGUITO E ARRESTATO UN GIOVANE IN POSSESSO DI UN’ARMA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO SALERNO,INSEGUITO E ARRESTATO UN GIOVANE IN POSSESSO DI UN’ARMA admin 2 giorni ago MALTEMPO,IL VENTO STRAPAZZA L’AGRO NOCERINO SARNESE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO MALTEMPO,IL VENTO STRAPAZZA L’AGRO NOCERINO SARNESE admin 2 giorni ago AGROPOLI,IL DOLORE DEGLI SBANDIERATORI PER LA MORTE DI CARLO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,IL DOLORE DEGLI SBANDIERATORI PER LA MORTE DI CARLO admin 2 giorni ago