SCONTRO SULLA OLEVANO BATTIPAGLIA AUTO DISTRUTTE

Ancora un incidente stradale sulla strada provinciale 29 che collega Olevano sul Tusciano a Battipaglia.

Nello schianto tra auto, un veicolo è finito contro un muretto che costeggia la carreggiata. I fatti sono avvenuti nella mattinata odierna, sabato 7 dicembre.

Incidente sulla provinciale tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia

Poco prima della 8:30, per cause ancora in corso di accertamenti, due auto sono finite per tamponarsi sulla strada provinciale che collega Olevano sul Tusciano a Battipaglia: una di queste ha poi terminato la sua corsa contro il muretto che costeggia la carreggiata. Non si conoscono le condizioni di salute dei conducenti. Ingenti i danni provocati alle parti anteriori dei veicoli.

