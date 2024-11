SPACCIO DI DROGA, ARRESTI A CAPACCIO PAESTUM E ZONE LIMITROFE/I NOMI

Il comunicato stampa della procura

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sei soggetti, di cui tre destinatari della misura della custodia in carcere e tre degli arresti domiciliari, di cui all’allegato elenco; agli stessi risultano contestati i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa, allo stato, dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, i predetti avrebbero posto in essere una rete di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, cedute a soggetti residenti nella provincia di Salerno e, in particolare, nei Comuni di Agropoli, Roccadaspide, Capaccio Paestum, Battipaglia ed Albanella. Nel corso delle indagini sono state sottoposte a sequestro sostanze stupefacente del tipo cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi. Il procedimento versa in fase di indagini preliminari e le accuse saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

ELENCO DEGLI ARRESTATI:

GAMMARANO Flavio (già detenuto per altro) – misura cautelare in carcere;

JANANI Essadike – misura cautelare in carcere;

PAOLANTONIO Massimo – misura cautelare in carcere;

MARSICO Ignazio – misura cautelare degli arresti domiciliari;

PAOLANTONIO Josef – misura cautelare degli arresti domiciliari;

RUOCCO Veneranda – misura cautelare degli arresti domiciliari.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...