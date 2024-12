SPACCIO DI DROGA ARRIVANO LE CONDANNE PER 11 TRA LA PIANA DEL SELE E IL CILENTO

Spaccio di sostanze stupefacenti tra Piana del Sele e Cilento: 11 condanne, tra patteggiamenti e abbreviati, per i pusher arrestati, lo scorso marzo, dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Salerno culminata con 16 misure cautelari in carcere.

Le pene, comminate dal gup del Tribunale di Salerno, vanno da 2 a 4 anni e 6 mesi di reclusione, e riguardano Salvatore Capaldo, Martina Iannone, Alfonso e Gerardo Morello, Ciro Tortora, Mariarosaria Naddei, Antonio Pellegrino, Maria Tramontano, Eduardo Vito Tramontano, Domenico Volpe e Telemaco Zerenga.

Le indagini svelarono come il gruppo, con base operativa ad Eboli, cedesse numerose dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana a spacciatori di Capaccio Paestum, che a loro volta la rivendevano a consumatori della città dei Templi e di Agropoli, Eboli, Campagna, Battipaglia ed Avellino. L’attività illecita veniva svolta anche all’interno della casa circondariale di Fuorni, a Salerno, dove la droga veniva introdotta in occasione dei colloqui con i detenuti. Documentata anche l’estorsione ai danni di un tossicodipendente che non riusciva a saldare debiti contratti per l’acquisto di cocaina. I militari dell’Arma, diretti dal cap. Giuseppe Colella, sequestrarono oltre un chilogrammo di sostanze stupefacente, numerose munizioni calibro 7,65 e una pistola detenuta illegalmente. Fonte Stiletv

