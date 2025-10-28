28 Ottobre 2025

SPACCIO SUL LUNGOMARE TRIESTE, ARRESTO CON AGGRESSIONE AGLI AGENTI

admin 28 Ottobre 2025

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno arrestato un extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato dopo una segnalazione anonima che indicava la presenza di un uomo sospettato di spacciare all’interno dell’isola pedonale di via Lungomare Trieste. Gli agenti hanno individuato lo straniero seduto su una panchina e hanno proceduto con una perquisizione personale.

 

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di:

 

una bustina di cellophane contenente circa 2,11 grammi di marijuana;

 

un pezzo di hashish del peso di 30,51 grammi;

 

la somma di 1.280 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Negli uffici della Questura, durante gli accertamenti di rito, l’uomo ha dato in escandescenza e ha aggredito gli agenti in servizio, rendendo necessario l’intervento per fermarlo definitivamente. L’arresto è stato convalidato e il caso è ora nelle mani della magistratura competente.

