STAMANE SCONTRO SULL’AUTOSTRADA A PONTECAGNANO UN MORTO E’ UN GIOVANE

Tragedia sull’A2, tra Pontecagnano e Battipaglia: intorno alle 7.20, un’auto in panne con a bordo un 24enne è stata tamponata da un’altra vettura che sopraggiungeva, con a bordo una coppia. Purtroppo il ragazzo è morto sul colpo: sul posto l’auto medica che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Accertamenti in corso, per far luce sul dramma. Intanto, intorno alle 6.20, sempre sull’A2, al km 22, nel territorio di Pontecagnano, per cause da accertare, un’Audi guidata da un 19enne e una Lancia con un 35enne si sono violentemente scontrate. Sul posto, i sanitari del Vopi per soccorrere i feriti, di cui uno in gravi condizioni.

A causa del sinistro mortale, predisposte, dunque, uscite obbligatorie tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino. Ad intervenire, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione. Si indaga.

