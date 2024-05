STELLA CILENTO, MALTRATTA LA COMPAGNA ALLONTANATO

Picchia la ex compagna: bruto di Stella Cilento allontanato da casa. I carabinier della Stazione di Sessa Cilento hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di “allontanamento dalla casa familiare con prescrizione di non farvi rientro e divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta della Procura, dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 54enne del luogo “per maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni aggravate“, in quanto in più circostanze avrebbe maltrattato l’ex compagna.

