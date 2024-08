STRAGE DELLE STRADE IN PROVINCIA DI SALERNO 10 MORTI IN UN MESE

Un vero e proprio bollettino di guerra, nell’ultimo mese, quello relativo agli incidenti mortali registrati nel nostro territorio. Dal 27 luglio al 27 agosto, purtroppo, 10 le vittime delle strade salernitane. A Capaccio Paestum, in uno scontro, non ce l’hanno fatta due motociclisti della provincia di Avellino, Cosimo Spagnuolo, 48 anni di Atripalda, e la sua compagna Roxana Arena, 50 anni e Gerardo Iacovazzo, 49enne di Vallo della Lucania. A perdere la vita nei giorni scorsi, anche una bambina di 7 anni di Messina che viaggiava con la sua famiglia, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina. Un altro grave sinistro si è verificato in via Iroma, a Nocera Superiore, in cui è morto un uomo di 55 anni, Giuseppe Cicalese, dopo aver perso il controllo della sua vettura. A Contursi, un centauro di Colliano, Mario Gizzi di 34 anni è la vittima di un sinistro, lungo la Statale che collega Campagna ai comuni dell’Alto Sele. Sangue sull’asfalto pure a Ferragosto, quando un motociclista che viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria, tra Contursi e Campagna, in direzione Nord, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida ed è finito al suolo, sotto la galleria. Troppo violento, purtroppo, l’impatto: il centauro, Gaetano Delle Donne, banchiere in pensione originario di Olevano sul Tusciano, ha perso la vita.

Sempre sulla SS 18 che collega Sapri a Villammare, è morto Giuseppe Papa, originario del napoletano ma residente nel veronese, dopo essere stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lungo la strada statale 18 Cilentana, all’altezza dello svincolo di Centola, un 49enne originario di Futani, Giovanni Ambruosi, ha perso la vita in un altro incidente stradale, quando, a bordo della sua moto, ha deciso di fermarsi per prestare soccorso a una vettura in panne. Nel tentativo di attraversare la strada per raggiungere il veicolo in difficoltà, è stato investito da un’altra auto che sopraggiungeva a forte velocità. L’impatto è stato fatale: purtroppo la vittima è morta sul colpo. Infine, lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, fra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, tre auto si sono scontrate: è spirato sul colpo il conducente della Suzuki, un 41enne di Polla, Paolo Metitieri.

Tra le principali cause degli incidenti, la guida distratta, l’uso eccessivo dello smartphone, il mancato rispetto di precedenza o semaforo e la velocità troppo elevata.

Sergio Vessicchio

