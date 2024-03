STRUTTURA RICETTIVA DI CAPACCIO PAESTUM CON DELLE IRREGOLARITA’ VIGILI IN AZIONE

Lavori abusivi all’interno di un noto hotel alla Laura. Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal cap. Sofia Strafella, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno sequestrato una dozzina di plinti con piastre di ancoraggio in ferro e relativi impianti tecnologici (nella foto), realizzati illecitamente su un’area di circa 500mq attorno alla piscina della struttura alberghiera, al fine di installarvi alcuni gazebi alimentati con pannelli fotovoltaici. I caschi bianchi hanno accertato che i lavori, in corso d’opera, erano stati avviati con SCIA non validata dall’ente civico e in assenza di autorizzazione paesaggistica e sismica. Denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, per plurime violazioni al Testo Unico dell’edilizia, il titolare dell’albergo nonché committente dei lavori.Fonte Stile tv foto ondanews

