STUDENTI DI RECANATI IN GITA INTOSSICATI IN UN RISTORANTE DI CAPACCIO PAESTUM

Oltre settanta studenti di Recanati in gita nel Salernitano hanno accusato sintomi di intossicazione alimentare dopo aver pranzato alle Grotte di Auletta-Pertosa e cenato in un albergo di Capaccio Paestum. I ragazzi sono stati visitati dal personale del 118 e, fortunatamente, nessuno ha dovuto essere ricoverato. Gli studenti in buone condizioni hanno ripreso il viaggio di ritorno, mentre gli altri sono rimasti nella struttura in attesa di recupero. Indagini in corso da parte di Nas e Asl per accertare le cause dell’incidente.

