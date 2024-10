TAMPONAMENTO SUL RACCORDO SALERNO-AVELLINO UN FERITO

Tamponamento a catena sul raccordo autostradale Salerno-Avellino:

un furgone della Cosmopol, colosso della vigilanza privata, e diverse auto sono state coinvolte nello schianto avvenuto nel primo pomeriggio odierno giovedì 17 ottobre. Un ferito lieve.

Tamponamento a catena sul raccordo autostradale Salerno-Avellino

Per cause ancora in corso di accertamento, diverse auto e un furgone della Cosmopol sono stati coinvolti in un tamponamento a catena sul raccordo autostradale nel primo pomeriggio odierno giovedì 17 ottobre. L’incidente in direzione Nord. Nello schianto è rimasto ferito un uomo, in modo lieve, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto un’ambulanza e un’automedica con gli operatori de “La Solidarietà”. Il conducente del furgone si è fermato parecchi metri più avanti rispetto al punto dell’impatto, forse temendo una rapina.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...