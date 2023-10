TEGGIANO, PIOGGIA INTENSA AUTO CONTRO ALBERO

Ancora un incidente stradale in provincia di Salerno: un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscino dalla pioggia, è finita per impattare contro un albero lungo la Strada Provinciale 263 Pedemontana a Teggiano. Lo riporta OndaNews.

Teggiano, auto contro un albero a causa della pioggia

Un uomo del posto ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore, ed è finito per impattare contro la parte laterale della carreggiata e contro un albero. Il conducente rimasto ferito è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118: non sembra essere grave. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri per i rilievi del caso.

