TENTATO FURTO ALLA CASSA AUTOMATICA DELLA BCC CAMPANIA CENTRO A SALERNO
Tentato furto nella notte ai danni della cassa automatica della Banca BCC Campania Centro – Cassa Rurale Artigiana, in via Silvio Baratta, nel rione Irno a Salerno. Il colpo è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale, allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito ai cittadini a segnalare senza esitazioni movimenti o situazioni sospette, ricordando che la collaborazione della comunità resta fondamentale per prevenire episodi di criminalità.