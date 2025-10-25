TENTATO OMICIDIO CON MAZZA DA BASEBALL: UN ARRESTO NEL SALERNITANO

Quattro colpi di arma da fuoco esplosi contro un uomo a Castellammare di Stabia lo scorso 30 luglio hanno dato il via a un’articolata indagine della Polizia di Stato. Le verifiche hanno portato il gip di Torre Annunziata a disporre una misura cautelare in carcere nei confronti di due persone, indagate per tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, lesioni personali e detenzione di armi improprie, tra cui una mazza da baseball. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i reati sarebbero stati commessi in concorso con una terza persona, attualmente irreperibile e già dichiarata latitante a seguito di un’altra misura cautelare emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

La vittima, presa di mira dai tre, è riuscita inizialmente a fuggire a bordo della propria auto, ma durante la fuga ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro una vettura parcheggiata. In quel momento gli aggressori l’hanno raggiunta e colpita con calci, pugni e con una mazza da baseball, prima di dileguarsi a bordo della loro macchina. Le indagini, coordinate dalla magistratura e supportate da un’attenta analisi dei filmati di sorveglianza e delle dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso di identificare i responsabili. Uno degli arrestati è stato rintracciato e fermato in provincia di Salerno, dove è attualmente detenuto. Il secondo era già recluso nel carcere di Napoli-Poggioreale per altri reati.

