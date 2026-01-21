TENTATO OMICIDIO NEL SALERNITANO ARRESTATO 21ENNE
Il 20 gennaio scorso, a Scafati, i Carabinieri della Tenenza locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne del posto, indagato per tentato omicidio. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini, la sera del 3 gennaio l’indagato sarebbe rimasto coinvolto in una lite tra coetanei, nata per futili motivi e rapidamente degenerata. Al culmine del confronto, il giovane avrebbe esploso un colpo di pistola, colpendo un 20enne al fianco sinistro. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, mentre le indagini dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il presunto responsabile.