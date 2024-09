TERREMOTO NEL SALERNITANO TRA LAVIANO E COLLIANO

Una scossa di terremoto

di magnitudo 2.2 è stata registrata questa sera, alle 20:51, nell’area compresa tra i comuni di Laviano, in provincia di Salerno, e Colliano. Il sisma, rilevato a una profondità di 14 chilometri, è stato lievemente avvertito dalla popolazione in alcune zone circostanti.

Nonostante il terremoto sia stato percepito in modo leggero, non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture. Le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza per monitorare la situazione, ma non sono stati necessari interventi di emergenza. L’evento sismico ha destato una certa preoccupazione tra i residenti, in particolare coloro che vivono nelle aree più vicine all’epicentro, ma non si sono verificate situazioni di panico. La Protezione Civile continua a monitorare l’area, ma al momento non ci sono stati ulteriori segnali di attività sismica.

