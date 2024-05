TIFOSO DELLA BATTIPAGLIESE COLPITO CON UN ARMA DA TAGLIO

Un grave episodio di violenza ha scosso Battipaglia venerdì notte, quando un giovane ultras della Battipagliese è stato accoltellato alla gamba durante una discussione fuori da un bar lungo la Statale 18, nel rione Cioffi. Il 26enne si trovava lì per una serata musicale, sebbene non sia chiaro se fosse accompagnato da amici o fosse da solo. Fortunatamente, la ferita non ha coinvolto parti profonde, lasciando tendini e muscoli integri e consentendo una prevista piena ripresa funzionale dell’arto. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...