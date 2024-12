TORCHIARA, INCIDENTE CON 5 FERITI

Un incidente stradale è avvenuto nella giornata di martedì 24 dicembre, a Torchiara:

per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, di cui due hanno riportato ferite gravi.

Incidente a Torchiara, scontro tra due auto: due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Torchiara, dove due automobili si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Nell’impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, di cui due hanno riportato ferite gravi.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti un’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli e un’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, proveniente dalla postazione di Omignano. Presenti anche i carabinieri delle stazioni di Agropoli e Sant’Antonio di Torchiara, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ricevere le cure necessarie. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulle loro condizioni. Le autorità sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...