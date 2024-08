TORCHIARA, MINACCIA I FAMILIARI ALLA SAGRA ARRESTATO

I carabinieri della Stazione di Torchiara, diretti dal lgt. Cristiano Franco, hanno arrestato un soggetto residente a Prignano Cilento, nella notte, per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari cui era sottoposto, da circa un anno, su disposizione del gip del Tribunale di Vallo della Lucania per gli effetti del cd. ‘codice rosso’.

Il 48enne pregiudicato, sotto l’effetto di alcool e droghe, si è presentato ad una sagra organizzata dalla Pro Loco, iniziando ad offendere e minacciare di morte il fratello e la sorella davanti a tutti, rendendo necessario l’intervento dei militari dell’Arma. Fuggito, è stato poi rinvenuto dopo pochi minuti davanti all’abitazione del fratello, armato di una spranga di ferro: arrestato in flagranza di reato, è stato tradotto presso il carcere vallese in attesa del processo per direttissima, fissato per oggi. Attività coordinata dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella. Fonte stiletv

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...