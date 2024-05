TORCHIARA, PICCHIA LA MADRE ARRESTATO

Botte alla madre: in carcere 45enne. I carabinieri della Stazione di Torchiara hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura, a carico del soggetto, per violazione del divieto di dimora nel comune cilentano, cui era sottoposto, per il reato di atti persecutori nei confronti della mamma. L’uomo, così, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.

