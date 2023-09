TORRE ORSAIA, GIOVANE AGGREDITA NEL NAPOLETANO SI CERCANO I RESPONSABILI

Nella serata di ieri una sedicenne è stata aggredita e ferita nella zona periferica di Torre del Greco. In base a quanto riportato dall’Ansa, la giovane sarebbe stata aggredita in via Cappella degli Orefici, nella parte alta della città vesuviana. I carabinieri stanno indagando su quanto avvenuto.

La ragazza ha raccontato ai militari dell’Arma della locale stazione Capoluogo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione, di essere stata affrontata e picchiata da alcune persone. In seguito la sedicenne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in sette giorni.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...