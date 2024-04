TAMPONAMENTO TRA OGLIASTRO MARINA E SAN MARCO DI CASTELLABATE

Tamponamento tra due auto lungo la Via del Mare, in località Buonanotte, tra Ogliastro Marina e San Marco di Castellabate. Coinvolte una Fiat Pianda e un suv Peugeot 3008, con a bordo rispettivamente quattro persone. Fortunatamente, sono rimasti tutti illesi nel sinistro. Sul posto sono intervenuti in via precauzionale i sanitari dell’associazione Valcalore di base a Castellabate ed i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Sul posto anche il Soccorso Stradale Rega per la rimozione dei veicoli e la pulizia dell’arteria stradale. Fonte stiletv

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...