TRAFFICO DI DROGA, QUATTRO NUOVI ARRESTI LEGATI AL CLAN FEZZA-DE VIVO

rafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell’agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno notificato altrettante misure cautelari.

Il provvedimento del gip è stato notificato agli indgati tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina.

Secondo quanto viene spiegato in una nota del procuratore Raffaele Cantone, le misure cautelari si inquadrano nello sviluppo di una inchiesta che lo scorso 6 maggio ha portato all’arresto di nove persone accusate di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino, implicato in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente e collegati ad ambienti criminali riconducibili ai Fezza-De Vivo”.

I gip ha disposto i domiciliari per Alfonso Irace, 46 anni; Roberto Marino, 53 anni; e Tommaso Tirozzi, 47 anni.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece per Antonio De Biase, 49 anni.

Indagati destinatari di misura cautelare degli arresti domiciliari:

1) IRACE Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 06.11.1979;

2) MARINO Roberto, nato ad Altavilla Irpina il 22.07.1972;

3) TIROZZI Tommaso, nato ad Aversa il 11.08.1978;

Indagati destinatari dell’obbligo quotidiano di presentazione alla p.g.:

4) DE BIASE Antonio, nato ad Avellino il 16.11.1976.

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