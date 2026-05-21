TRAFFICO DI DROGA, QUATTRO NUOVI ARRESTI LEGATI AL CLAN FEZZA-DE VIVO
rafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell’agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno notificato altrettante misure cautelari.
Il provvedimento del gip è stato notificato agli indgati tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina.
Secondo quanto viene spiegato in una nota del procuratore Raffaele Cantone, le misure cautelari si inquadrano nello sviluppo di una inchiesta che lo scorso 6 maggio ha portato all’arresto di nove persone accusate di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino, implicato in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente e collegati ad ambienti criminali riconducibili ai Fezza-De Vivo”.
I gip ha disposto i domiciliari per Alfonso Irace, 46 anni; Roberto Marino, 53 anni; e Tommaso Tirozzi, 47 anni.
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece per Antonio De Biase, 49 anni.
Indagati destinatari di misura cautelare degli arresti domiciliari:
1) IRACE Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 06.11.1979;
2) MARINO Roberto, nato ad Altavilla Irpina il 22.07.1972;
3) TIROZZI Tommaso, nato ad Aversa il 11.08.1978;
Indagati destinatari dell’obbligo quotidiano di presentazione alla p.g.:
4) DE BIASE Antonio, nato ad Avellino il 16.11.1976.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.