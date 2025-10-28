TRAFFICO IN TILT NEL CENTRO DI SALERNO: CAOS PER I LAVORI IN VIA GIOVANNI SANTORO

Caos e forti disagi nel primo pomeriggio di oggi a Salerno a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Giovanni Santoro, nel cuore della città. L’intervento, avviato in orario di punta, ha bloccato il traffico lungo una delle arterie principali che collegano la zona orientale al centro cittadino. A peggiorare la situazione, la presenza di due mezzi pesanti del cantiere lungo il Lungomare Tafuri, che hanno occupato parte della carreggiata, provocando ulteriori restringimenti e rallentamenti su tutta la corsia Nord. Le lunghe code si sono estese fino a Piazza della Concordia, creando un vero e proprio “effetto tappo” tra chi cercava di svoltare da Lungomare Trieste verso via Clemente Mauro e chi, provenendo da via Torrione, tentava di raggiungere il centro. Molti automobilisti sono rimasti bloccati per oltre mezz’ora, manifestando forte malcontento per la scelta dell’orario dei lavori. “È assurdo programmare interventi del genere nel pieno del flusso cittadino, bastava posticiparli alla sera”, ha commentato un cittadino intrappolato nella propria auto a pochi metri dalla destinazione. La decisione di avviare il cantiere in fascia oraria critica ha suscitato perplessità: secondo molti, una pianificazione diversa avrebbe potuto evitare gravi ripercussioni sulla mobilità urbana.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...