TRAFFICO IN TILT SULLA TANGENZIALE DI SALERNO: CODE, CANTIERI E TAMPONAMENTI

Serata difficile per la viabilità lungo la Tangenziale di Salerno, dove il traffico è risultato molto intenso e, in diversi tratti, completamente paralizzato sia in direzione Nord, all’altezza dello svincolo di Fratte, sia verso Sud. A rallentare la circolazione non sono stati solo i numerosi cantieri aperti sulle carreggiate, ma anche una serie di tamponamenti che hanno ulteriormente aggravato una situazione già critica.

Il periodo pre-natale, da sempre complesso per la mobilità cittadina, sta facendo registrare in questi giorni volumi di traffico ancora più elevati. A incidere sulla congestione anche le campagne elettorali in corso a Salerno e in provincia, che stanno aumentando gli spostamenti in città. Pesanti i disagi per automobilisti e pendolari: tempi di percorrenza quasi raddoppiati e lunghe code in entrambe le direzioni hanno caratterizzato l’intera serata.

