17 Novembre 2025

TRAGEDIA A BATTIPAGLIA: UOMO MUORE DOPO LA CADUTA DAL QUARTO PIANO

admin 17 Novembre 2025

Un dramma ha scosso il centro di Battipaglia nel pomeriggio di oggi, quando un uomo è precipitato dal quarto piano della propria abitazione, perdendo la vita.

Immediato l’allarme: sul posto sono arrivate due ambulanze e le forze dell’ordine. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo, un adulto di mezza età, non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

La polizia ha avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori valutano sia la possibilità di un gesto volontario sia quella di un tragico incidente. Sull’episodio vige il massimo riserbo.

