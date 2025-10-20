TRAGEDIA A CAPACCIO PAESTUM: SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE UNA DONNA DI 70 ANNI

Una nuova tragedia stradale ha scosso il salernitano. Nella tarda serata di ieri, in via Magna Graecia a Capaccio Paestum, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili: una Fiat 500 e una Fiat Panda. A perdere la vita è stata Anna Palladino, 70 anni, residente nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era alla guida della Fiat 500 e, a seguito dell’impatto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno in codice rosso. Purtroppo, è deceduta poco dopo il suo arrivo.

A bordo dell’altra vettura viaggiavano due ragazze, rimaste ferite in modo non grave. Dopo essere state medicate, sono state sottoposte agli accertamenti di routine, tra cui i test alcolemici e tossicologici.

La Procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma e un esame esterno, affidato al medico legale, per chiarire eventuali ulteriori elementi utili alle indagini. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Intanto, la notizia della morte di Anna Palladino ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, gettando nello sconforto amici, conoscenti e vicini, che la ricordano con affetto.

