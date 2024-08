TRAGEDIA A CONTURSI MUORE MARIO GIZZI 34 ANNI DI COLLIANO ERA SULLA SUA MOTO

Tragedia sulla Statale che collega Campagna ai comuni dell’Alto Sele, dove Mario Gizzi, 34 anni, di Colliano, ha perso la vita in un incidente stradale. Gizzi, in sella alla sua moto da strada, ha perso il controllo del mezzo dopo aver tentato di evitare un cane che attraversava la corsia. La brusca sterzata ha causato una rovinosa caduta, terminata contro le barriere di protezione.

Nonostante l’intervento immediato dei passanti e dei medici del 118, le gravi ferite riportate hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione. Gizzi, operaio in una fabbrica di scarpe, è deceduto a causa di emorragie interne e collasso polmonare. I soccorritori hanno fatto il possibile, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

È davvero troppo difficile trovare le parole giuste per esprimere i sentimenti di dolore e sgomento che ognuno di noi ha provato nell’apprendere la triste notizia della scomparsa del nostro concittadino Mario Gizzi, così giovane, strappato alla vita, ai suoi cari ed ai suoi sagni. Il sindaco Gerardo Strollo e l’amministrazione comunale, a nome dell’intera comunità collianese, profondamente scossi dal tragico evento che ha coinvolto il giovane Mario Gizzi, si stringono con cordoglio ai familiari tutti. Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore.