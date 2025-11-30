TRAGEDIA A MONTECORVINO ROVELLA UOMO DI 70 ANNI TROVATO MORTO IN CASA

Tragedia nel primo pomeriggio a Montecorvino Rovella. Intorno alle 14:00, i soccorritori sono intervenuti in Via Diaz per verificare le condizioni di un uomo di 70 anni, di cui non si avevano notizie da circa una settimana. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del VoPi di Pontecagnano, una squadra dei Vigili del Fuoco e un’auto medica del 118 di Salerno, allertati da alcuni conoscenti preoccupati per il silenzio prolungato dell’anziano. Dopo l’apertura dell’appartamento, i soccorritori hanno purtroppo constatato il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del 70enne, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

