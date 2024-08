TRAGEDIA A PAESTUM MUOIONO DUE CONIUGI DI ATRIPALDA UN UOMO DI VALLO DELLA LUCANIA E’ FERITO

Il bilancio è gravissimo, due morti e un ferito in gravissime condizioni nello scontro frontale tra una Fiat Punto blu e una motocicletta Honda NC750X, che ha coinvolto anche altre due vetture . Una collisione terribile, che ha sbalzato le due persone in sella alla moto, marito e moglie, quest’ultima finita fuori dalla carreggiata a seguito del violentissimo impatto. A perdere la vita due motociclisti della provincia di Avellino: Cosimo Spagnuolo, 48 anni di Atripalda, e la sua compagna Rossana Arena, 50 anni. L’uomo di Vallo della Lucania, che era alla guida dell’auto, è stato trasportato in gravi condizioni dai sanitari del 118, con un elicottero, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. La strada è stata chiusa al transito tra gli svincoli di Agropoli Nord e Cafasso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.

l sinistro, per cause da accertare, è avvenuto intorno alle ore 14:45 nei pressi dello svincolo che conduce a Capaccio Capoluogo. Sul posto è giunto tempestivamente l’elicottero del 118, che ha elitrasportato il ferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno: si tratta del 49enne G.I. di Vallo della Lucania, al volante della Punto blu schiantatasi poi contro il guard rail.

Sul luogo del dramma, rilievi eseguiti dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella, che hanno allertato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. Oltre a due ambulanze e un’automedica della Croce Rossa, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal comandante Sofia Strafella.

La SS18 è stata chiusa al transito tra gli svincoli di Agropoli nord e Cafasso, con traffico in tilt in entrambe le direzioni di marcia, al fine di consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

La provincia di Salerno è di nuovo teatro di un incidente mortale, il secondo in pochi giorni. Solo ieri, infatti, una bambina di 7 anni ha perso la vita in un grave scontro sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Sala Consilina, dove altre cinque persone sono rimaste ferite.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI ATRIPALDA

Il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, ha espresso il suo dolore e la sua incredulità: “Parliamo di due persone perbene, davvero non ci sono parole. Siamo profondamente scossi e addolorati”.

