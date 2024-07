TRAGEDIA DELLA STATALE ANTONIO CICALESE NON CE LHA FATTA

Questa mattina la tragica notizia: Antonio purtroppo non ce l’ha fatta, ne è stata dichiarata la morte cerebrale in attesa del consenso dei genitori per l’espianto degli organi. Rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal comandante Sofia Strafella: i due veicoli incidentati sono stati sequestrati dall’autorità giudiziaria. Il drammatico incidente stradale intorno alle ore 23.30 di sabato 13 luglio sulla Strada Statale 18 nei pressi dello svincolo di Capaccio Scalo. Antonio Cicalese, 28enne di Eboli, viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause d’accertare, si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato violento e il giovane ebolitano ha avuto la peggio. Agli occhi dei soccorritori tempestivamente giunti sul posto le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Sul posto oltre ai sanitati della Croce Rossa di Capaccio Scalo è intervenuto anche l’elisoccorso.

Il mezzo è atterrato presso lo stadio “Guariglia” di Agropoli e il 28enne è stato trasferito presso l’ospedale del Mare di Napoli. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum per i rilievi del caso.

Il decesso in ospedale

Ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli le condizioni di Antonio Cicalese sono apparse da subito critiche. A causa di una gravissima lesione al 28enne era stata amputata una gamba. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico il quadro clinico del giovane era gravemente compromesso a causa delle gravi ferite riportate. Il cuore di Antonio ha smesso di battere nella giornata di oggi gettando nello sconforto tutta la comunità ebolitana dove il giovane era ben voluto da tutti.

