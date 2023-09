TRAGEDIA DELLA STRADA ANTONIO SENATORE MUORE TRA CAVA E VIETRI AVEVA SOLO 18 ANNI

Antonio Senatore era a bordo del suo scooter e stava percorrendo la strada che da Cava de’ Tirreni conduce a Vietri Sul Mare il comune dove il giovane studente viveva insieme alla sua famiglia. La scorsa notte, per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo del mezzo che, scivolando sull’asfalto, è finto contro una vettura che proveniva in senso contrario. L’incidente è avvenuto all’incrocio che immette in località Surdolo. Il ragazzo, tifosissimo della Salernitana, è morto sul colpo mentre l’altra persona che viaggiava sullo scooter non ha riportato gravi ferite. Tra i tanti messaggi di cordoglio quelli di Giovanni De Simone, il sindaco di Vietri sul Mare, la città costiera dove la famiglia della vittima è molto conosciuta e da parte del Liceo Alfano I di Salerno, la scuola frequentata da Antonio Senatore.

La vittima stava rientrando nella sua abitazione a Vietri, dopo una serata con amici nella città metelliana, quando, per cause da accertare, è scivolato dallo scooter, finendo contro una vettura in corsa nel senso opposto. Purtroppo, a nulla sono serviti i soccorsi della Croce Rossa: il 18enne è deceduto mentre il minore che viaggiava con lui ha riportato solo lievi ferite. Indagano, i carabinieri, per far luce sull’esatta dinamica e sulle cause del tragico sinistro.

LE PASSIONI

Aveva due grandi passioni Antonio Senatore il 18enne morto in un incidente stradale mentre era in scooter tra Cava e Vietri: la Salernitana, di cui era un grande tifoso e la musica come raccontato sulla pagina social della scuola Alfano I di Salerno. Sulla pagina facebook “Vietri supporter” tanti i messaggi di cordoglio ed una foto che ritrae Antonio con uno stendardo granata. Toccanti i messaggi di quanti lo conoscevano. Incredulità e dolore nei commenti sulle pagine della scuola frequentata dal giovane di Vietri sul Mare strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari e di quanti lo conoscevano

