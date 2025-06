TRAGEDIA IN COSTIERA AMALFITANA PEDONE ATTRAVERSA E VIENE TRAVOLTO

La Costiera Amalfitana piange un’altra vittima della strada. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri ad Amalfi.

A perdere la vita – come riporta ache il sito web quotidianocostiera.it – è stato Luigi Palumbo, 72 anni, di Scala, investito mortalmente da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la Strada Statale 163.

Erano da poco passate le 14:30: l’uomo, manutentore in servizio extra presso un hotel della zona, stava attraversano la strada sulle strisce pedonali di Via Mauro Comite quando è stato travolto da una Ducati Monster che viaggiava in direzione Positano.

L’impatto, violentissimo, lo ha sbalzato a oltre dieci metri dal punto di collisione, lasciando sull’asfalto i segni di una tragedia evitabile. La sua vita si è spenta in un attimo: troppo violento il colpo alla testa.

